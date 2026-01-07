ADP : un chiffre en dessous du consensus, en attendant le rapport sur l'emploi vendredi
information fournie par Zonebourse 07/01/2026 à 15:10
Le chiffre du mois de novembre a été révisé à -29 000, contre -32 000 en première lecture.
Les investisseurs attendent surtout le rapport sur l'emploi du mois de décembre publié vendredi par le BLS. Les économistes attendent 60 000 créations d'emplois.
Ces derniers mois, les chiffres de l'emploi ont été perturbés par le shutdown de 43 jours à l'automne. Ceux du mois de décembre sont en principe les premiers où les données ont été correctement collectées et où le BLS a pu fonctionner normalement.
Les données de cette semaine seront donc importantes pour la Fed, dont les membres sont divisés sur la perspective de futures baisses de taux. Les marchés anticipent un statu quo pour la réunion de janvier à 82%, selon l'outil FedWatch du CME.
