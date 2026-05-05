ADNOC s'apprête à promouvoir des projets pétroliers et gaziers de type schiste après le retrait des Émirats arabes unis de l'OPEP

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* ADNOC vise une croissance de type schiste grâce à des projets gaziers et pétroliers

* La stratégie énergétique des Émirats arabes unis évolue après leur sortie du système de quotas de l'OPEP

* Les conflits régionaux freinent la production malgré les objectifs de capacité

par Yousef Saba

L'ADNOC d'Abu Dhabi prévoit de prendre une décision finale d'investissement cette année concernant son projet de gaz non conventionnel avec TotalEnergies TTEF.PA , et l'approbation d'un projet pétrolier non conventionnel distinct devrait suivre prochainement, a déclaré son directeur de l'amont.

La sortie des Émirats arabes unis de l'OPEP le 1er mai était une "décision souveraine tenant compte des intérêts stratégiques et économiques à long terme du pays", a déclaré à Reuters Musabbeh al-Kaabi, directeur général de la division amont du géant pétrolier national ADNOC.

Les projets non conventionnels d'ADNOC, qui utilisent des techniques de forage avancées similaires à celles employées dans l'industrie du schiste aux États-Unis, sont en phase de production pilote depuis plus d'un an afin d'évaluer les taux de déclin et de réduire les risques d'investissement, a déclaré M. Kaabi lors de la conférence "Make it in the Emirates".

Ce projet pétrolier est mené en partenariat avec Petronas et EOG Resources.

LA GUERRE AFFECTE LA PRODUCTION

ADNOC vise à atteindre une capacité de production de 5 millions de barils par jour (bpd) d’ici l’année prochaine. Le ministre de l’Énergie des Émirats arabes unis, Suhail al-Mazrouei, a déclaré l’année dernière que la capacité pourrait être portée à 6 millions de barils par jour si les marchés l’exigeaient.

M. Kaabi a refusé de commenter les projets allant au-delà de l'objectif de 5 millions de b/j d'ici 2027.

Le fait de ne pas être soumis au système de quotas de l'OPEP donne aux Émirats arabes unis la flexibilité nécessaire pour répondre à la demande mondiale croissante tout en assurant "une production au coût le plus bas, mais surtout des barils à la plus faible intensité carbone", a-t-il déclaré.

Cette flexibilité est mise à l'épreuve alors que la guerre en Iran continue d'affecter les opérations énergétiques régionales.

M. Kaabi a refusé de communiquer les chiffres de production actuels, mais des sources secondaires de l’OPEP indiquent que la production des Émirats arabes unis est passée de plus de 3,4 millions de barils par jour en février à un peu moins de 1,9 million de barils par jour en mars.

La production est déterminée par des "questions opérationnelles" et les acheteurs, a déclaré M. Kaabi, ajoutant que l'ADNOC s'efforce de respecter ses engagements d'approvisionnement "autant que possible" en cette "période exceptionnelle".