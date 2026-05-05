Christophe Gleizes, détenu en Algérie, renonce à son pourvoi en cassation pour une possible grâce

Un portrait du journaliste sportif Christophe Gleizes, détenu en Algérie, le 29 janvier 2026 à Montpellier ( AFP / Gabriel BOUYS )

Le journaliste français Christophe Gleizes, condamné à sept ans de prison et détenu depuis près d'un an en Algérie, renonce à son pourvoi en cassation, ouvrant la voie à une possible grâce du président Abdelmadjid Tebboune, a annoncé sa famille mardi.

"Christophe est allé au greffe de la prison de Koléa, où il est détenu depuis fin janvier, pour retirer son pourvoi en cassation", a déclaré la mère du journaliste Sylvie Godard, lors d'une conférence de presse au siège de l'ONG Reporters sans frontières (RSF) à Paris.

"Ça veut dire qu'il accepte sa condamnation, et surtout qu'il s'en remet totalement (au) président Tebboune pour qu'il fasse preuve de clémence et de bienveillance", a-t-elle ajouté, une écharpe de supporters de foot "Free Gleizes" rouge et blanche autour du cou. Le pourvoi a été retiré le 16 mars, a-t-elle précisé.

Christophe Gleizes, journaliste sportif de 37 ans, a été arrêté dans le cadre d'un reportage en mai 2024 en Kabylie et condamné en appel, début décembre, à sept ans de prison pour "apologie du terrorisme".

"Il n'y a plus d'obstacle juridique à une grâce présidentielle", a ajouté Thibaut Bruttin, directeur de RSF, même s'il demeure toutefois un "pourvoi du procureur" dans cette procédure.

"Il y a eu le ramadan, qui était une période propice à la grâce. Il y a eu la visite du président de la FIFA début avril, puis celle du pape. Tout ça était des moments qui pouvaient laisser penser qu'une grâce pouvait être possible. Ça n'a pas été le cas", a-t-il regretté.

- "Souriant, combatif" -

Sa famille a pu lui rendre visite en prison le 21 avril. "Comme d'habitude, les conditions du parloir sont assez rudes", a déclaré sa mère. "30 minutes où on le voit à travers une vitre avec un combiné téléphonique à se partager tous les deux", a-t-elle raconté.

"Mais on a vu Christophe encore souriant, combatif. Cette force nous honore", a-t-elle dit. "C'est pour ça que nous aussi, on ne lâche rien pour lui".

La famille du journaliste a dit espérer "vivement" une libération avant le coup d'envoi de la Coupe du monde de football le 11 juin aux Etats-Unis.

"On verrait mal une Coupe du monde de football se dérouler de manière tout à fait sereine si, dans le monde entier, on apprenait qu'un journaliste sportif français spécialisé dans le football est en prison en Algérie", a dit le beau-père du journaliste, Francis Godard. "Ça serait une ombre portée sur cette Coupe du monde", a-t-il ajouté.

"Quasiment tous les clubs de Ligue 1 se sont engagés pour Christophe", a rappelé Franck Annese, patron du groupe So Press, qui édite les magazines So Foot et Society, pour lesquels Christophe Gleizes écrit.

"Tous sauf un, qui se reconnaîtra", "le club préféré" du journaliste, a ajouté M. Annesse, en référence au PSG.

Il a aussi regretté l'absence de prise de parole de "joueurs qui pourraient avoir un poids sur le gouvernement algérien, en tout cas sur l'opinion publique algérienne". La famille de Christophe Gleizes a plusieurs reprises réclamé le soutien de stars du foot, comme Zinédine Zidane, Kylian Mbappé ou Karim Benzema.

"Nous ferons en sorte que la cause de Christophe soit représentée" lors de la finale de la Coupe de France le 22 mai, ont aussi dit ses soutiens, saluant l'engagement de la Fédération française de football et de la Ligue de football professionnel (LFP) dans ce dossier.

La famille espère aussi que l'actuel "climat d'apaisement" des relations entre la France et l'Algérie joue en faveur de la libération du journaliste.

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez s'est rendu mi-février en Algérie, où il avait été reçu par le président Tebboune. Un déplacement qui a permis d'amorcer un dégel des relations entre les deux pays, plongés dans une grave crise depuis l'été 2024.

L'ancienne ministre socialiste Ségolène Royal, devenue présidente de l'association France-Algérie, lui a également rendu une nouvelle fois visite le 1er mai.