information fournie par Boursorama avec AFP • 05/05/2026 à 15:19

Pfizer confirme ses objectifs annuels après une baisse du bénéfice net au 1T

( AFP / ANGELA WEISS )

Le géant pharmaceutique Pfizer a confirmé mardi ses objectifs annuels tout en annonçant, pour le premier trimestre, une augmentation de 5% de son chiffre d'affaires, mais un repli de 9% de son bénéfice net, à cause d'une hausse des dépenses de recherche et d'éléments fiscaux non récurrents.

"Nous avons connu un fort début 2026 et cela renforce notre confiance dans le fait que nous allons évoluer avec succès dans cette période marquante pour Pfizer", a commenté Albert Bourla, PDG du groupe, cité dans un communiqué, citant l'oncologie et l'obésité comme des segments très prometteurs.

Entre janvier et mars, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 14,45 milliards de dollars, contre 13,71 milliards un an plus tôt, et un bénéfice net de 2,69 milliards de dollars, contre 2,97 milliards un an plus tôt.

S'il a fait mieux qu'attendu par le consensus des analystes de Factset en termes d'activité (13,84 milliards), son bénéfice net est en revanche bien inférieur aux anticipations (4,14 milliards).

Selon le communiqué, le recul de ce dernier sur un an résulte non seulement de l'absence d'un ajustement comptable sur des royalties enregistré un an plus tôt, mais également sur une hausse du taux d'imposition cette année du fait de cette opération non récurrente.

Par ailleurs, Pfizer a accru ses dépenses de recherche et développement de 13%.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, valeur privilégiée par les marchés, le bénéfice net ressort à 75 cents, contre 92 cents un an plus tôt. Le consensus tablait sur 72 cents.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Pfizer progressait de 1,90%.

Le groupe a de nouveau confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

Son chiffre d'affaires devrait s'établir entre 59,5 et 62,5 milliards de dollars, contre 62,58 milliards en 2025.

Les traitements anti-Covid (vaccin Cominarty et médicament Paxlovid) devraient générer environ 5 milliards de dollars en 2026, contre 6,73 milliards en 2025 (-40% par rapport à 2024).

Le bénéfice net par action ajusté devrait se situer entre 2,80 et 3 dollars.

Avant la publication de mardi, le consensus ressortait respectivement à 61,37 milliards et 2,96 dollars.