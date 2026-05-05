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Syconvictions du mois de mai 2026
information fournie par Sycomore AM 05/05/2026 à 15:09

Sycomore AM

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L'IA demeure le thème le plus structurant de la technologie, où sélectivité et diversification sont toujours les maîtres-mots. Nous investissons ainsi au-delà des IA enablers et redevenons plus positifs sur les hyperscalers. Sur le sujet, la Chine progresse encore de manière phénoménale et bénéficie d'avantages compétitifs clés.

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