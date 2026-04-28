Actualités médicales : une intervention utilisant un dispositif de Boston Scientific devance les traitements médicamenteux pour les troubles du rythme cardiaque

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) ("Health Rounds" paraît les mardis et jeudis. Vous pensez qu'un de vos amis ou collègues devrait nous connaître? Transmettez-lui cette newsletter. Il peut également s'abonner ici par Nancy Lapid

Bonjour à tous les lecteurs de Health Rounds! Aujourd’hui, nous vous présentons une étude portant sur des patients atteints d’un trouble du rythme cardiaque courant, persistant et dangereux, qui pourrait changer les pratiques actuelles. Nous vous présentons également des données préliminaires qui pourraient apporter une solution à une complication dévastatrice de la grossesse, ainsi qu’un traitement potentiellement révolutionnaire pour les patients ayant subi une greffe du foie.

Une intervention cardiaque plus efficace que les médicaments pour une arythmie courante

Une intervention mini-invasive qui "recâble" le cœur pourrait être une meilleure option que les médicaments pour les patients souffrant de cas persistants de fibrillation auriculaire (FA), un trouble du rythme cardiaque, selon les résultats d'un nouvel essai clinique.

La fibrillation auriculaire multiplie par cinq le risque d'accident vasculaire cérébral et augmente également le risque d'insuffisance cardiaque et de décès prématuré.

Bien que les interventions mini-invasives soient de plus en plus utilisées chez les patients atteints de FA paroxystique (ou intermittente), les recommandations préconisent toujours de traiter en premier lieu par des médicaments les patients atteints de FA persistante.

Dans le cadre de cette étude, 310 patients atteints de FA persistante non traitée auparavant ont reçu soit des médicaments traditionnels, soit subi une ablation par cathéter à champ pulsé à l'aide du système Farapulse de Boston Scientific BSX.N .

Dans le cadre de ce processus, les médecins introduisent de fines sondes électriques dans le cœur via les vaisseaux sanguins afin de délivrer de courtes impulsions d'énergie électrique visant à cibler et éliminer avec précision le tissu cardiaque responsable du déclenchement et du maintien des signaux électriques anormaux.

"On peut considérer cela comme une réinitialisation du système électrique du cœur", a déclaré dans un communiqué le Dr Jason Andrade, de l'Université de Colombie-Britannique, qui a dirigé l'étude.

Un an plus tard, 56 % des patients ayant subi une ablation ne présentaient plus de rythmes cardiaques anormaux, contre 30 % de ceux ayant commencé un traitement médicamenteux antiarythmique, ont rapporté les chercheurs lors du congrès Heart Rhythm 2026 et dans The New England Journal of Medicine .

Ils ont constaté que le risque global d’événements indésirables graves était similaire dans les deux groupes.

"Traditionnellement, nous avons adopté une approche progressive, en commençant par les médicaments avant de passer aux interventions chirurgicales", a déclaré Andrade. "Ce que montre cet essai, c'est que, même chez les patients atteints d'une FA plus avancée, une intervention précoce par ablation peut apporter des bénéfices substantiels et permettre un meilleur contrôle de la maladie."

La filtration sanguine pourrait permettre de contrôler une complication dangereuse de la grossesse

Une étude pilote suggère qu’un traitement par filtration sanguine peut prolonger la grossesse en toute sécurité chez les femmes qui, sans cela, devraient subir un déclenchement précoce en raison d’une hypertension artérielle dangereusement élevée.

Ce traitement pourrait contribuer à ralentir la progression de la prééclampsie pendant la grossesse et à réduire le risque d'accouchement prématuré, ont déclaré les chercheurs, tout en soulignant que des études à plus grande échelle sont nécessaires pour confirmer leurs conclusions.

Il n'existe actuellement aucun traitement contre la prééclampsie autre que l'accouchement.

Une protéine placentaire appelée sFlt-1 jouerait un rôle important dans le développement de la prééclampsie, ses taux augmentant à mesure que l'hypertension artérielle de la mère continue de s'aggraver, ont expliqué les chercheurs dans *Nature Medicine* .

Ils ont utilisé une technique de filtration du sang appelée aphérèse pour éliminer la sFlt-1 du sang, d'abord chez des babouins gestants, puis chez 16 femmes atteintes de prééclampsie très précoce.

La grossesse s'est poursuivie pendant une durée médiane de 10 jours chez les femmes traitées par aphérèse, ont indiqué les chercheurs, soit environ deux fois plus longtemps que ce à quoi on aurait pu s'attendre sans traitement.

Les effets secondaires chez les mères ont été légers et aucune complication majeure n’a été observée chez les bébés, selon le rapport.

"Cette première étude chez l'humain montre que le traitement des femmes atteintes de prééclampsie très précoce par aphérèse semble être sûr et tolérable pour la mère, le fœtus" et le nouveau-né, conclut le rapport.

"Bien que des essais contrôlés soient nécessaires pour déterminer si cette stratégie permet de prolonger la grossesse de manière sûre et efficace en cas de prééclampsie très précoce, notre étude fournit les bases nécessaires pour traiter l’une des complications les plus dévastatrices de la grossesse."

Une préparation immunitaire précoce pourrait prévenir le rejet d’une greffe du foie

Une nouvelle technique de préparation du système immunitaire pourrait aider certains receveurs de greffe à éviter de devoir prendre des médicaments immunosuppresseurs puissants pour le reste de leur vie, selon un premier essai chez l’homme.

"L'utilisation à long terme de médicaments immunosuppresseurs peut endommager les reins, entraîner des complications métaboliques et rendre les patients plus vulnérables aux infections et à certains types de cancer, ainsi qu'au diabète", a déclaré dans un communiqué Angus Thomson, responsable de l'étude à l'université de Pittsburgh.

Les 13 patients participant à l'étude ont reçu des fragments de foie provenant de donneurs vivants dans le cadre d'interventions programmées. Le foie étant capable de se régénérer, une personne en bonne santé peut donner une partie de son foie à une personne souffrant d'insuffisance hépatique.

Chaque patient a reçu une perfusion de cellules immunitaires provenant du donneur une semaine avant la transplantation, dans l'espoir que ces cellules "apprennent" au système immunitaire du receveur à reconnaître le foie du donneur comme ami et à ne pas le rejeter.

Un an plus tard, les receveurs ont subi des tests afin d’évaluer la probabilité de pouvoir réduire ou arrêter l’immunosuppression sans risquer de rejet de l’organe.

Huit patients étaient éligibles et quatre ont pu arrêter complètement leur traitement immunosuppresseur, trois d'entre eux n'ayant pas repris de médicaments depuis plus de trois ans, ont rapporté les chercheurs dans *Nature Communications* .

Épargner aux patients des effets secondaires graves est un objectif que les équipes de transplantation poursuivent depuis des décennies, a déclaré Thomson.

"Même si nous n'avons pas encore atteint notre objectif, nous avons clairement franchi une étape importante en supprimant de manière fiable et sûre l'immunosuppression peu après la transplantation chez un pourcentage significatif de patients, ce qui constitue une avancée majeure", a déclaré dans un communiqué le Dr Abhinav Humar, coauteur de l'étude et également de l'université de Pittsburgh.