Activité de Minage pour le mois de Mai 2026

Paris, France, le 3 juin 2026, à 8h00 CET (CBI, Euronext Growth Paris : FR0014007LWO – ALCBI ; OTCQB : CBIPF) – CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (« CBI ») annonce que, pour le mois de mai 2026, le rendement des serveurs de minage est de l’ordre de 11% en base annualisée pour un Bitcoin de l'ordre de 74 000 US$. Ce résultat témoigne de la stabilité et de l'efficacité opérationnelle de l'infrastructure minière de CBI, et conforte la société dans sa trajectoire de progression vers un rendement annualisé cible de 20% grâce à la hausse attendue du Bitcoin.