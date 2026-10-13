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Actions britanniques-Éléments à surveiller le 13 octobre
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 08:54

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de nouveaux éléments, mise à jour des contrats à terme)

L'indice britannique FTSE 100 .FTSE devrait ouvrir en hausse mardi, les contrats à terme FFIc1 affichant une progression de 0,4%.

* BP: BP BP.L s'attend à ce que fasse état de dépréciations comprises entre 3 et 4,5 milliards de dollars dans ses résultats du troisième trimestre, liées à son segment gaz et énergies à faible émission de carbone, a déclaré le géant pétrolier.

* WHITBREAD: Whitbread WTB.L a soutenu son plan de redressement sur cinq ans et a recommandé à ses actionnaires de voter contre la demande de l’investisseur activiste Corvex Management visant à obtenir un siège au conseil d’administration.

* BELLWAY: Bellway BWY.L a déclaré s’attendre à ce que ses marges d’exploitation sous-jacentes pour l’exercice 2027 continuent de se réduire, sous la pression d’une baisse du nombre de livraisons, de la hausse des taux hypothécaires et des pressions sur les coûts liées au conflit au Moyen-Orient.

* MICHAEL PAGE: Michael Page PAGE.L a déclaré avoir renoué

avec la croissance au troisième trimestre, enregistrant sa première hausse de marge brute depuis 2022, l’amélioration des conditions en Amérique et en Asie-Pacifique ayant compensé la faiblesse observée en Europe.

* SHELL: Le géant de l’énergie Shell SHEL.L a critiqué mardi le projet du gouvernement australien visant à obliger les producteurs de gaz naturel liquéfié à réserver une partie de leur production à la consommation intérieure, qualifiant cette mesure de “marteau pour casser une noix” sur un marché qui fonctionne déjà bien.

* CONSOMMATEURS: Les consommateurs britanniques ont continué à freiner leurs dépenses en septembre, une grande partie de leurs dépenses supplémentaires étant consacrée au carburant, tandis que le temps clément a profité aux pubs mais a nui aux ventes de vêtements, selon des enquêtes publiées.

* FMI: La révision à la hausse des prévisions de croissance économique britannique pour cette année par le Fonds monétaire international vient s’ajouter aux signes indiquant que les taux d’intérêt de la Banque d’Angleterre ne sont pas très restrictifs, a déclaré Megan Greene, membre du comité de politique monétaire de la BoE.

* MATIÈRES PREMIÈRES: Les prix du pétrole ont baissé, ceux de l' or ont légèrement progressé et ceux du cuivre sont restés pratiquement stables.

* Pour en savoir plus sur les facteurs influençant les actions européennes, veuillez cliquer sur: LIVE/

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> Financial Times PRESS/FT

> Autres titres économiques PRESS/GB

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BP
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ENTAIN
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OXFORD INSTRUMEN
3 083,000 GBX LSE +3,94%
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Pétrole Brent
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Pétrole WTI
92,02 USD Ice Europ -1,16%
SHELL
3 835,750 GBX LSE 0,00%
TRINITY MIRROR
- GBX LSE 0,00%
WHITBREAD
2 549,500 GBX LSE +1,57%
YOUGOV
284,300 GBX LSE +5,53%
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