L'action LVMH reste stable malgré une croissance organique décevante au T3

Le géant du luxe LVMH tient son assemblée générale annuelle à Paris

L'action géant du luxe LVMH est presque ‌stable mardi, malgré des résultats trimestriels inférieurs aux attentes la veille, la demande pour les marques ​de mode et de maroquinerie du groupe s'étant détériorée en raison de la faiblesse du marché en Chine.

Selon Jefferies, qui maintient sa recommandation à "conserver", les performances de Louis Vuitton ont cependant éclipsé ​une dynamique plus robuste dans d'autres divisions du groupe, notamment Sephora, les montres et joaillerie ainsi que les vins et spiritueux.

Le ​courtier relève que cette résilience de la beauté ⁠pourrait refléter un effet "rouge à lèvres", les consommateurs privilégiant des achats de luxe plus abordables ‌dans un environnement économique difficile.

À Paris, vers 07h05 GMT, l'action progresse de 0,5% à 386,4 euros.

La direction a évoqué lors de la conférence téléphonique un environnement ​macroéconomique plus difficile pesant sur ‌la consommation en Chine, estimant que ce contexte "retarde quelque peu la reprise" ⁠du segment Mode et Maroquinerie.

"Il n'y a rien de structurel ni de spécifique qui puisse entraver cette reprise. Elle prendra simplement un peu plus de temps", a précisé LVMH, selon une note ⁠de Jefferies.

D'après le ‌courtier, la direction a également indiqué que l'activité enregistrée en septembre et au ⁠début du quatrième trimestre était supérieure à la moyenne du troisième trimestre, y compris auprès de ‌la clientèle chinoise, tout en soulignant la faible visibilité sur l'évolution de l'environnement ⁠macroéconomique.

"Nous pouvons espérer que ces difficultés s'atténuent, mais nous prévoyons dans tous ⁠les cas de renforcer ‌notre exécution opérationnelle afin d'y faire face si elles persistent", a précisé la direction.

Bernstein souligne également ​qu'en Asie, la demande s'est fortement détériorée au ‌début du trimestre sous l'effet d'un affaiblissement du moral des consommateurs et d'un flux de nouvelles défavorable.

"Dans la division Mode ​et Maroquinerie, la demande chinoise a reculé dans une fourchette de l'ordre de 15%, les ventes sur le marché domestique chinois accusant une baisse à deux chiffres et la demande ⁠des consommateurs chinois à l'étranger un repli de l'ordre de 5%", indique le courter.

Bernstein note toutefois que les tendances se sont améliorées au fil du trimestre, septembre ayant été meilleur que la moyenne du troisième trimestre. La direction a réaffirmé que "l'amélioration de la performance reposera principalement sur les initiatives des marques, l'innovation et l'exécution, plutôt que sur une amélioration de l'environnement macroéconomique".

(Rédigé par Elena ​Smirnova, édité par Augustin Turpin)