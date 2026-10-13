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Les Bourses européennes ouvrent en hausse
information fournie par AFP 13/10/2026 à 09:13

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La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert en hausse mardi, résistant aux ventes massives sur la tech en Asie, où les fabricants de puces mémoire ont plongé après des progrès annoncés par un concurrent chinois dans la conception d'une puce mémoire plus compétitive.

Vers 07H10 GMT, Paris gagnait 0,55 %, Francfort 0,25 % et Londres 0,89 %. L'indice Stoxx Europe 600, qui regroupe les 600 plus grandes valeurs européennes, progressait de 0,46 %.

Euronext CAC40

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