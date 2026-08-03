Accor lance une tranche de €225 mlns de son programme de rachat d'actions

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information fournie par Boursorama avec AFP•03.08.2026•09:56•
Le géant pétrogazier français TotalEnergies a annoncé lundi l'acquisition de l'ensemble des activités d'énergies renouvelables terrestres en Europe du groupe britannique Shell et la vente au fonds d'investissement américain KKR d'un portefeuille d'actifs, aussi ...
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La Bourse de Paris débute la semaine en hausse lundi, profitant d'un net recul des prix du pétrole en raison de l'annonce de nouvelles négociations entre l'Iran et les Etats-Unis. Dans les premiers échanges, vers 09H40 (heure de Paris), le CAC 40 prenait 0,90% ...
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Depuis 2020, Lisa Brinkworth, journaliste britannique, ferraille pour que la justice française enquête sur Gérald Marie, ex-directeur d'agence de mannequins accusé de viols par plusieurs femmes, à qui elle impute aussi des liens avec le pédocriminel Jeffrey Epstein. ...
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Les immatriculations de Tesla TSLA.O sur plusieurs marchés européens ont affiché un tableau ...
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