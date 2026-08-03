Accor lance une tranche de €225 mlns de son programme de rachat d'actions

Accor SA ACCP.PA :

* LANCEMENT D'UNE TRANCHE DE 225 MILLIONS D'EUROS DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS

* LE PRIX PAR ACTION NE POURRA EXCÉDER LE PRIX MAXIMUM DE 80 EUROS

* LES ACTIONS RACHETÉES SERONT AFFECTÉES À L’OBJECTIF D’ANNULATION

Texte original tinyurl.com/z7bvnft7 Pour plus de détails, cliquez sur ACCP.PA

(Rédaction de Gdansk)