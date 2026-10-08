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ABL TEXCELL DIAGNOSTICS ANNONCE LA PUBLICATION DE LA NOTE FLASH N° 8 ALL INVEST SECURITIES RESEARCH
information fournie par Boursorama CP 08/10/2026 à 13:00

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Le rapport révisé inclut la contribution des activités de TEXCELL

Woippy, le 8 octobre 2026 à 13h - ABL Diagnostics (Euronext Paris : ABLD – ISIN : FR001400AHX6), société spécialisée dans les solutions de diagnostic moléculaire, les logiciels de santé et les services associés à la recherche clinique et au développement biopharmaceutique, informe ses actionnaires et l'ensemble de la communauté financière de la publication du dernier rapport d'analyse consacré à la Société par Jean-Pierre Loza, analyste biotech de All Invest Securities.

Dans ce rapport publié le 8 octobre 2026, All Invest Securities maintient sa recommandation ACHAT sur le titre ABL Diagnostics ainsi que son objectif de cours de 8,7 € par action, soulignant que la croissance devrait se poursuivre au-delà de 2026.

Accès à la note de recherche
La flash note complète d'Allinvest (Invest Securities), rédigée par l'analyste Jean-Pierre Loza, est disponible sur l'espace investisseurs d'ABL Diagnostics (https://www.abldiagnostics.com/wp-content/uploads/2026/10/INVEST-SECURITIES-FLASH-ABLD-081026.pdf).

Les précédents documents sont toujours consultables sur le site internet des Informations Légales et Financières

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