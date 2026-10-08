Programmes d'armement "bloqués" : la ministre des Armées met en garde contre les conséquences sur la défense si le budget 2027 n'est pas adopté avant la fin de l'année

"Si le budget n'était effectivement pas adopté d'ici la fin de l'année (...) le budget 2027 de la mission Défense serait capé au niveau de 2026", soit 6,5 milliards que prévu.

Catherine Vautrin à Surabaya, en Indonésie, le 24 septembre 2026. ( AFP / JUNI KRISWANTO )

Si le budget 2027 n'est pas adopté d'ici la fin de l'année, la France ne pourrait passer "aucune commande" d'armements, dans un contexte où la France se prépare à l'éventualité d'un "engagement majeur" face à la Russie, a souligné jeudi 8 octobre la ministre des Armées Catherine Vautrin.

"Il faut que chacun soit bien conscient que ça serait un arrêt quant à la stratégie d'investissement , de préparation et d'entraînement de nos armées", a affirmé la ministre devant les députés de la commission de la Défense.

Le projet de budget pour 2027 prévoit 63,4 milliards d'euros pour les Armées , en hausse de 11%, conformément à la loi de programmation militaire (LPM) actualisée cet été.

"Si le budget n'était effectivement pas adopté d'ici la fin de l'année (...) le budget 2027 de la mission Défense serait capé au niveau de 2026 , donc 6,5 milliards d'euros de différence" avec l'impossibilité d'engager des crédits pour investir sur la durée, a-t-elle rappelé. "Ce qui veut donc dire des programmes d'armements qui seraient bloqués", de même que les commandes : "Nous ne passerions aucune commande puisque nous n'aurions pas la capacité de les régler", selon elle.

Munitions, défense anti-aérienne, espace...

Les armées entendent notamment acquérir pour "plus de 4 milliards d'euros" de munitions contre 2,4 milliards en 2026, consacrer "plus d'un milliard d'euros à la défense surface-air", plus d'un milliard à l'espace et à l'alerte avancée, ou encore plus de 700 millions d'euros pour "la massification des drones et de la robotique".

Or "nos armées doivent se préparer à un engagement majeur tout en poursuivant bien évidemment les missions que la Nation leur confie chaque jour", a-t-elle expliqué.

" Les intentions de la Russie ne souffrent d'aucune nuance : soumettre l'Ukraine et imposer aux Européens une nouvelle organisation de sécurité qui se ferait bien sûr à notre détriment, alors que la Russie accroît sa production d'armement, militarise son économie, multiplie les actions hostiles contre nous", a justifié la ministre.

Le budget 2027 prévoit par ailleurs d'augmenter de 2.150 personnels les effectifs civils et militaires des armées, de porter à 57.500 le nombre de réservistes opérationnels (+5.500) et de consacrer 230 millions d'euros pour les 4.000 appelés du service national attendus l'an prochain, soit 1.000 de plus qu'en 2026.