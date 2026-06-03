ABEO : ABEO affiche une nette progression de sa performance opérationnelle dans un exercice 2025/26 marqué par la croissance externe

Croissance soutenue de 12,6% portée par la dynamique organique et les acquisitions

Progression de 20,8% de l'EBITDA courant à 32,8 M€ et amélioration de la marge d'EBITDA à 11,7%

Hausse du résultat opérationnel courant (+17,2%) et du résultat net part du Groupe (+32,1%)

Proposition de versement d'un dividende de 0,32 € par action

Confiance dans les perspectives avec une poursuite de la croissance et une performance opérationnelle solide

Proposition d'évolution du Conseil d'Administration

ABEO (Euronext - FR0013185857 - ABEO) - un des leaders mondiaux d'équipements de sport et de loisirs, publie ses résultats annuels consolidés 2025/26 (1 er avril 2025 au 31 mars 2026), arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 3 juin 2026. Les procédures d'audit des commissaires aux comptes ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après la finalisation des procédures requises pour la publication du Document d'Enregistrement Universel 2026.

En M€ 31.03.2025 31.03.2026 Variation Chiffre d'affaires 248,7 280,0 +12,6% EBITDA courant [1] 27,1 32,8 +20,8% en % du CA 10,9% 11,7% +0,8 pt Résultat Opérationnel Courant 15,5 18,1 +17,2% Résultat Opérationnel 14,8 15,7 +6,3% Résultat net 6,8 8,3 +22,1% Résultat net part du Groupe 6,3 8,4 +32,1%

À l'occasion de la publication des résultats annuels 2025/26, Olivier Estèves, Président-Directeur Général d'ABEO, commente : « L'exercice 2025/26 marque une étape importante dans notre trajectoire. Malgré un environnement macroéconomique et géopolitique très exigeant, ABEO a su démontrer la robustesse de son modèle en conjuguant croissance soutenue et amélioration de la rentabilité.

Notre stratégie de croissance externe a franchi un cap avec trois acquisitions structurantes dont l'intégration génère d'ores et déjà les premières synergies opérationnelles.

Avec une dynamique commerciale solide, nous abordons l'exercice 2026/27 avec confiance et une structure financière maîtrisée, prêts à poursuivre notre création de valeur sur le long terme. »

Croissance solide de 12,6% du chiffre d'affaires, portée par le mix organique et externe

Au titre de l'exercice 2025/26, le chiffre d'affaires consolidé d'ABEO s'établit à 280,0 M€, marquant une progression de 12,6% sur un an. Cette dynamique s'appuie à la fois sur une croissance organique solide de +3,1%, portée notamment par la division Sportainment & Escalade (+11,5%), et sur la contribution des acquisitions [2] réalisées récemment, qui représentent +11,0% de croissance additionnelle. Par ailleurs, la dépréciation du dollar a pesé sur la performance à hauteur de -1,5%.

Amélioration de la performance opérationnelle avec une marge d'EBITDA à 11,7%

Malgré un environnement économique mondial toujours complexe, ABEO réalise un EBITDA courant à 32,8 M€ [3] , en progression de 20,8% sur un an. La marge d'EBITDA courant s'améliore également de 0,8 point, pour atteindre 11,7% du chiffre d'affaires. Cette solide performance reflète à la fois la bonne orientation des activités, les gains d'efficacité engagés au sein de la division Sportainment & Escalade et la contribution positive des acquisitions récentes, dont l'intégration progresse conformément au plan de marche du Groupe.

La marge d'EBITDA intègre un recul limité du taux de marge brute (-1,0 point), lié à un mix produit moins favorable. Cet effet a été compensé par une réduction des coûts de sous-traitance (-1,6 M€) et par une bonne maîtrise des charges de personnel (30,3% du chiffre d'affaires contre 30,1% en 2024/25).

La division Sport enregistre un EBITDA courant de 18,9 M€ [4] , soit 13,0% du chiffre d'affaires, stable par rapport à l'exercice précédent. Dans un environnement de marché moins porteur au Benelux, notamment en Belgique, la division démontre une bonne résilience de ses performances, soutenue par la contribution de Sodex, conforme aux attentes du Groupe.

La division Sportainment & Escalade affiche une nette progression de son EBITDA courant, qui atteint 5,5 M€ [5] , soit 8,2% du chiffre d'affaires, en amélioration de 6,5 points sur un an. Cette bonne performance reflète à la fois la dynamique soutenue des activités, les actions d'efficience engagées sur les activités de murs d'escalade ludique et sportive, ainsi que la contribution d'Eliplay conforme aux attentes.

L'EBITDA courant de la division Vestiaires ressort à 8,3 M€ [6] , maintenant un niveau de marge solide à 12,4% des ventes de la division, malgré un léger repli de 0,4 point comparé à 2024/25.

Après prise en compte des dotations aux amortissements (-14,6 M€ dont -6,4 M€ liés à la norme IFRS 16 et -2,0 M€ relatif à l'allocation du prix d'acquisition), le résultat opérationnel courant progresse de 17,2% à 18,1 M€, soit 6,5% du chiffre d'affaires en amélioration de 0,3 point sur un an.

Les autres produits et charges opérationnels non courants s'élèvent à -2,4 M€ contre -0,7 M€ un an auparavant. Ainsi, le résultat opérationnel 2025/26 ressort à 15,7 M€, en progression de 6,3%.

Enfin, après prise en compte du coût de l'endettement financier (-6,4 M€), d'un résultat de change défavorable (-0,1 M€) et d'une charge d'impôts (-2,7 M€), le bénéfice net part du Groupe atteint 8,4 M€, en hausse de 32,1% sur l'exercice 2025/26.

Structure financière maîtrisée

Au 31 mars 2026, les flux de trésorerie d'exploitation (après impôts) s'établissent à 18,5 M€, soutenus par une marge brute d'autofinancement positive de 30,2 M€, en amélioration de 3,9 M€ sur un an, reflétant une bonne conversion de l'EBITDA.

La variation du besoin en fonds de roulement ressort à -8,9 M€ reflétant principalement le niveau soutenu d'activité réalisé en fin de quatrième trimestre, partiellement compensée par une bonne maîtrise des stocks.

Les flux liés aux investissements s'élèvent à -22,0 M€, dont -16,9 M€ consacrés aux opérations de croissance externe, et -5,1 M€ aux investissements courants.

Dans ce contexte, les free cash-flows du Groupe ressortent à -3,5 M€ reflétant principalement une année marquée par une activité soutenue en matière de croissance externe, avec la réalisation de trois acquisitions stratégiques renforçant le positionnement du Groupe et sa trajectoire de développement à long terme.

Au 31 mars 2026, ABEO dispose d'une trésorerie brute disponible de 13,6 M€. L'endettement financier net ressort à 121,8 M€ (80,3 M€ hors IFRS 16) pour des capitaux propres de 128,7 M€ (130,3 M€ hors IFRS 16). Ainsi, hors IFRS 16, ABEO affiche un taux d'endettement net [7] de 0,6 et un ratio de levier [8] maîtrisé de 2,9.

Proposition de dividendes de 0,32 € par action au titre de l'exercice 2025/26

Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale du 15 juillet 2026 un dividende de 0,32 € par action au titre de l'exercice 2025/26.

Tendances et perspectives

Au 31 mars 2026, bien que légèrement freinée sur les derniers mois par les tensions géopolitiques et leurs répercussions sur l'économie mondiale, l'activité commerciale reste bien orientée, avec des prises de commandes [9] en croissance de 5,5% à 277,6 M€, par rapport au 31 mars 2025.

Cette dynamique est confortée par la signature récente d'un contrat-cadre stratégique, significatif et récurrent, entre Vogo et la Ligue Nationale de Rugby (LNR). Vogo assurera pour les 6 prochaines saisons le déploiement et l'exploitation des solutions audio et vidéo (arbitrage, médical...) des compétitions professionnelles françaises de rugby (Top 14, Pro D2...).

Dans ce contexte, ABEO aborde l'exercice 2026/27 en poursuivant le déploiement des synergies issues des récentes acquisitions, et reste attentif aux opportunités de développement créatrices de valeur.

Le Groupe demeure néanmoins vigilant face à un environnement marqué par des incertitudes persistantes, notamment liées aux contraintes budgétaires en France, aux tensions géopolitiques internationales et aux pressions inflationnistes.

Fort de la dynamique commerciale engagée, de la complémentarité de ses acquisitions et de la résilience de ses marchés, ABEO dispose des atouts nécessaires pour viser un nouvel exercice de croissance rentable.

Proposition de renforcement de la Gouvernance

Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale du 15 juillet 2026 les nominations de Christophe Carniel et de Victoria Estèves en qualité d'administrateurs.

Fondateur et Président Directeur Général de Vogo, Christophe Carniel apporterait au Conseil son expertise reconnue dans les technologies appliquées au sport et les usages digitaux, en complément des compétences entrepreneuriales déjà présentes au sein de la gouvernance du Groupe.

Victoria Estèves contribue depuis 2023 au développement du Groupe dans les domaines de la RSE puis du marketing de la division Sport. Son parcours interne et son implication opérationnelle apporteraient un éclairage complémentaire sur les enjeux et les évolutions des marchés du sport et des loisirs.

Ces propositions visent à renforcer la complémentarité des profils et des expertises représentés au sein du Conseil.

Prochains évènements

15 juillet 2026 – Assemblée Générale Mixte (Rioz)

16 juillet 2026 - Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2026/27 (après bourse)

Retrouvez toutes les informations sur www.abeo-bourse.com

À PROPOS D'ABEO ABEO est un acteur majeur sur le marché du sport et des loisirs. Au 31 mars 2026, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 280,0 M€, dont 74% sont réalisés hors de France, et compte 1 741 collaborateurs.

Créateur, fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs, ABEO accompagne ses clients professionnels : salles et clubs de sport spécialisés, centres de loisirs, secteur éducatif, collectivités locales, professionnels du bâtiment… dans la mise en œuvre de leurs projets.

ABEO dispose d'une offre globale unique avec une présence sur de nombreux segments : agrès et tapis de gymnastique, équipements de sports collectifs, éducation physique, solutions audio, vidéo et d'arbitrage assisté, murs d'escalade, loisirs, aménagement de vestiaires . Le Groupe détient un portefeuille de marques fortes, partenaires des fédérations sportives et présentes sur les grands événements sportifs dont les Jeux Olympiques.

ABEO (code ISIN FR0013185857, ABEO) est coté sur Euronext Paris – Compartiment C.

Pour toute question liée à ce communiqué de presse, ou à ABEO, veuillez contacter ACTUS finance & communication

Relations investisseurs – Corinne Puissant investor@beo.fr Tel : 01 53 67 36 77

Relations presse – Serena Boni presse@beo.fr Tel : 04 72 18 04 92

[1] Résultat Opérationnel Courant + dotations aux amortissements

[2] Division Sportainment & Escalade : intégration de Eliplay (01/06/25) - division Sport : intégration de Sodex (01/06/25) et Vogo (01/01/26)

[3] EBITDA courant 2025/26 hors IFRS 16 de 25,4 M€, soit 9,1% du chiffre d'affaires

[4] EBITDA courant 2025/26 hors IFRS 16 de 14,1 M€, soit 9,7% du chiffre d'affaires

[5] EBITDA courant 2025/26 hors IFRS 16 de 4,0 M€, soit 6,0% du chiffre d'affaires

[6] EBITDA courant 2025/26 hors IFRS 16 de 7,3 M€, soit 10,9% du chiffre d'affaires

[7] Ratio endettement financier net sur capitaux propres (hors IFRS 16)

[8] Ratio endettement financier net sur EBITDA courant (hors IFRS 16)

[9] Données non financières – pour mesurer la dynamique commerciale de ses activités, le Groupe utilise entre autres le montant valorisé des prises de commandes sur une période donnée. Cet indicateur de la dynamique commerciale représente le cumul de l'ensemble des commandes enregistrées sur la période mentionnée et comparé avec la même période pour l'exercice précédent