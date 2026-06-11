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ABB va moderniser les systèmes d'automatisation et de contrôle de la plateforme offshore Buzzard
information fournie par Zonebourse 11/06/2026 à 11:56

ABB a signé un contrat pour la modernisation des systèmes d'automatisation et de contrôle de la plateforme offshore Buzzard, située à environ 100 km au nord-est d'Aberdeen, dans l'un des plus grands champs pétroliers de la mer du Nord britannique.

Ce projet, réalisé pour CNOOC Petroleum Europe, filiale du groupe énergétique international CNOOC International, contribuera à garantir la sécurité et la fiabilité des opérations de la plateforme Buzzard.

ABB procédera à une modernisation du système de contrôle distribué ABB Ability(TM) System 800xA® et du système de sécurité Safeguard 400.

" En modernisant les systèmes d'automatisation existants, nous contribuons à renforcer la sécurité énergétique du Royaume-Uni face à une demande croissante. " a déclaré Nicolas Alonso, directeur de la division Énergie d'ABB pour le Royaume-Uni, l'Irlande et l'Azerbaïdjan.

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