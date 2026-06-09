À l'approche de l'introduction en bourse de SpaceX, Musk affirme que les satellites d'IA utiliseront principalement des technologies existantes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Musk affirme que les satellites d'IA utilisent la technologie Starlink V3 existante et ne constituent pas une avancée technique majeure

* L'usine de satellites IA au Texas devrait atteindre une production significative d'ici la fin de l'année prochaine, selon SpaceX

* Le premier satellite IA fournira une puissance de crête de 150 kilowatts, comparable à celle d'un rack Nvidia GB300

Le directeur général de SpaceX, Elon Musk, a déclaré lundi que la construction de centres de données IA en orbite ne constituait pas un défi technique majeur, alors que la société se prépare pour son introduction en bourse très attendue cette semaine.

Le milliardaire a déclaré qu'une grande partie de la technologie requise existait déjà dans son réseau actuel de satellites Starlink.

"Ce que nous voulons notamment faire passer ici, c'est qu'il n'y a pas besoin d'une quelconque magie, qui n'existe pas", a déclaré Elon Musk dans une discussion vidéo publiée par l'entreprise.

"Une grande partie de cette technologie a déjà été développée pour les satellites Starlink V3. Nous ne pensons pas que ce soit un problème extrêmement difficile par rapport à ce que nous faisons déjà."

Ces commentaires interviennent alors que les investisseurs examinent de près les projets de SpaceX concernant des centres de données IA en orbite, un élément clé du scénario de croissance à long terme de l'entreprise avant une introduction en bourse qui devrait valoriser la société à environ 1.750 milliards de dollars.

Musk et Ian Dahl, ingénieur chez SpaceX, ont présenté leurs projets de satellites d'IA qui fonctionneraient comme des nœuds de calcul en orbite, alimentés par l'énergie solaire et refroidis par le rayonnement de chaleur dans l'espace.

L'entreprise fait valoir que le placement d'infrastructures informatiques en orbite pourrait aider à surmonter certaines des contraintes énergétiques auxquelles sont de plus en plus confrontés les centres de données IA terrestres.

Selon la présentation, le premier satellite d'IA proposé générerait environ 150 kilowatts de puissance de pointe et 120 kilowatts de puissance de calcul soutenue.

Musk a déclaré que cela était à peu près comparable à un seul rack de serveurs d'IA Nvidia NVDA.O GB300, qui consomme généralement environ 140 kilowatts en puissance de pointe.

SpaceX a indiqué que ces satellites s'appuieraient largement sur les technologies déjà déployées dans ses satellites Starlink V3 de nouvelle génération, notamment les panneaux solaires et les systèmes de gestion thermique.

M. Dahl a décrit ces engins spatiaux comme étant plus simples que les satellites Starlink, car ils ne nécessiteraient pas les grandes antennes à réseau phasé utilisées pour les communications à large bande.

La société a déclaré que la conception entièrement réutilisable de Starship lui permettrait à terme de lancer les grandes quantités de panneaux solaires, de radiateurs et de puces informatiques nécessaires pour développer l'informatique orbitale.

M. Musk a déclaré que SpaceX s'attendait à ce que son usine de satellites IA à Bastrop, au Texas, atteigne des volumes de production significatifs d'ici la fin de l'année prochaine.

Cette initiative en matière d’informatique orbitale s’inscrit dans une stratégie plus large visant à positionner SpaceX non seulement comme une entreprise de lancement et de communications par satellite, mais aussi comme un fournisseur majeur d’infrastructures d’IA à l’heure où elle fait son entrée sur les marchés publics.