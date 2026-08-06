+6 % en une semaine pour Safran: pourquoi l’action continue de séduire les investisseurs

information fournie par Le Particulier • 06/08/2026 à 12:21

Safran gagne près de 6% en une semaine, portée par des résultats semestriels 2026 solides et le relèvement des objectifs annuels du groupe ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

Des résultats semestriels de très haute qualité

Des analystes toujours confiants malgré une valorisation exigeante

Quelle attitude adopter sur la valeur Safran?

Des résultats semestriels de très haute qualité

Avec cette progression récente, Safran confirme son statut de valeur phare de la Bourse de Paris. La publication des résultats semestriels, le 28 juillet dernier, a largement dépassé les attentes des analystes et renforcé l’intérêt des investisseurs pour le titre. Le groupe en a également profité pour relever l’ensemble de ses objectifs annuels, signe d’une confiance accrue dans la dynamique de ses activités.

Sur la période, le chiffre d’affaires a en effet progressé fortement, porté par la dynamique de plusieurs activités stratégiques. La division Propulsion, qui regroupe notamment les moteurs civils et les services associés, a enregistré une croissance particulièrement spectaculaire avec une hausse de 50% de son chiffre d’affaires. Elle constitue aujourd’hui le principal moteur de rentabilité du groupe. Un avantage d’autant plus précieux dans le contexte actuel du secteur aéronautique: les difficultés persistantes rencontrées par Airbus et Boeing pour augmenter leurs cadences de production obligent de nombreuses compagnies aériennes à conserver leurs appareils plus longtemps. Résultat: les besoins en maintenance augmentent, et ceci soutient directement les activités d’après-vente de Safran.

La division Équipements et Défense affiche également une forte dynamique, avec un chiffre d’affaires en progression de près de 39%, portée par la demande mondiale en équipements aéronautiques et par l’augmentation des budgets militaires.

Des analystes toujours confiants malgré une valorisation exigeante

Si certains bureaux d‘études, à l’instar de Jefferies, appellent ponctuellement à la prudence face aux risques géopolitiques et aux tensions logistiques au Moyen-Orient, le consensus de marché demeure cependant très confiant:

UBS a relevé sa cible pour viser 370 euros.

Deutsche Bank ajuste son objectif à 398 euros.

Berenberg vise désormais 400 euros.

JPMorgan affiche l'un des objectifs les plus ambitieux de la place à 430 euros.

Ces recommandations reposent sur plusieurs atouts structurels: la position dominante de Safran dans les moteurs civils, la croissance des revenus récurrents liés aux services et la capacité du groupe à générer d’importants flux de trésorerie sur le long terme.

Quelle attitude adopter sur la valeur Safran?

Au final, Safran s’impose comme une valeur de fond de portefeuille de premier plan dans les secteurs aéronautique et défense. Si vous envisagez une exposition à ce segment, le groupe présente plusieurs atouts majeurs: un positionnement stratégique, des revenus récurrents liés aux activités de services et une visibilité importante sur ses perspectives de croissance.

Certes, le titre ne peut plus être qualifié de «bon marché» et exige une certaine vigilance face aux risques de chaîne d’approvisionnement et aux tensions géopolitiques. Cependant, la récurrence des revenus de services, la solidité du bilan et la croissance séculaire du trafic aérien continuent de soutenir pleinement la thèse d’un investissement de long terme.