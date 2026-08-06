Football: Mohamed Salah signe un contrat de deux ans avec Trabzonspor

Mohamed Salah à son arrivée en Turquie, pour signer avec le Trabzonspor
L'attaquant égyptien Mohamed Salah a signé un contrat de deux ans avec Trabzonspor après neuf années passées à Liverpool, a annoncé jeudi le club turc.
Mohamed Salah, 34 ans, percevra un salaire de 17 millions d'euros par saison. Il touchera par ailleurs 20% des recettes générées par la vente de produits commercialisés sous son nom, ainsi que d'éventuelles primes, précise Trabzonspor dans un communiqué adressé à la Bourse turque.
L'attaquant vedette des Pharaons égyptiens a été laissé libre fin juin par Liverpool après neuf saisons passées chez les Reds, club avec lequel il a marqué 257 buts en 442 matches et remporté la Premier League à deux reprises ainsi que la Ligue des champions en 2019.
Trabzonspor est généralement considéré comme le quatrième grand club du championnat turc au côté des trois clubs d'Istanbul - Fenerbahçe, Galatasaray et Besiktas.
(Rédigé par Miraç Eren Dereli ; version française Tangi Salaün, édité par Nicolas Delame)
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