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Football: Mohamed Salah signe un contrat de deux ans avec Trabzonspor
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 15:05
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Mohamed Salah à son arrivée en Turquie, pour signer avec le Trabzonspor

Mohamed Salah à son arrivée en Turquie, pour signer avec le Trabzonspor

L'attaquant égyptien ‌Mohamed Salah a signé un contrat ​de deux ans avec Trabzonspor après neuf années passées à Liverpool, a ​annoncé jeudi le club turc.

Mohamed Salah, 34 ans, ​percevra un salaire de ⁠17 millions d'euros par saison. ‌Il touchera par ailleurs 20% des recettes générées par la vente ​de ‌produits commercialisés sous son nom, ainsi ⁠que d'éventuelles primes, précise Trabzonspor dans un communiqué adressé à la Bourse ⁠turque.

L'attaquant vedette ‌des Pharaons égyptiens a été ⁠laissé libre fin juin par Liverpool ‌après neuf saisons passées ⁠chez les Reds, club avec lequel ⁠il a ‌marqué 257 buts en 442 matches ​et remporté la ‌Premier League à deux reprises ainsi que la Ligue ​des champions en 2019.

Trabzonspor est généralement considéré comme le quatrième ⁠grand club du championnat turc au côté des trois clubs d'Istanbul - Fenerbahçe, Galatasaray et Besiktas.

(Rédigé par Miraç Eren Dereli ; version française Tangi Salaün, édité par ​Nicolas Delame)

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