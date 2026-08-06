WBD: CA au T2 en-deçà des attentes avec l'absence de succès au box-office

La tour à eau des studios Warner Bros en Californie, États-Unis

Warner Bros Discovery (WBD) a fait état jeudi ‌d'un chiffre d'affaires inférieur aux attentes au titre du deuxième trimestre, plombé par des résultats ​décevants au box-office et un ralentissement des ventes publicitaires dû à l'absence de matchs de la NBA.

Le géant américain du divertissement a publié un chiffre d’affaires de 8,72 milliards de dollars sur ​la période avril-juin, alors que les analystes tablaient sur 9,29 milliards de dollars selon les données LSEG.

Le chiffre d’affaires du ​studio a chuté de 39%, les sorties telles ⁠que "Mortal Kombat II" et "Supergirl" n’ayant pas réussi à réitérer le succès phénoménal des plus ‌gros succès de l’année dernière, "A Minecraft Movie" et "Sinners".

Le calendrier de sorties de WBD est concentré sur le second semestre, avec des sorties majeures telles que "Digger" ​et "Dune : Troisième Partie" qui devraient dynamiser ‌les résultats au box-office.

L’absence de retransmissions des matchs de la NBA ⁠cette année, conjuguée à la baisse de l’audience de la télévision linéaire aux États-Unis, a entraîné une chute de 22% des recettes publicitaires.

Alors que le chiffre d’affaires de la division des ⁠réseaux détenus par CNN ‌a reculé de 17%, une baisse de 23% des charges d’exploitation, due ⁠à l’absence des coûts liés aux droits de la NBA et à la réduction des ‌dépenses de contenu, a permis à WBD d’afficher un bénéfice trimestriel inattendu de ⁠6 cents par action (5 centimes d'euros).

Les analystes interrogés par LSEG s’attendaient à ⁠une perte de 13 ‌centimes.

L'activité de streaming est restée un point fort, avec un chiffre d'affaires en hausse de ​10%, l'expansion internationale de HBO Max et des ‌contenus originaux tels que "The Pitt", "Euphoria" et "House of the Dragon" ayant contribué à la croissance du nombre d'abonnés.

Cette division est au ​cœur de la fusion à 110 milliards de dollars entre WBD et Paramount. La combinaison des plateformes HBO Max et Paramount+ devrait donner à l’entreprise une envergure suffisante pour ⁠rivaliser avec les géants du streaming que sont Netflix et Disney.

La fusion est toujours bloquée devant les tribunaux, la Californie et 11 autres États cherchant à la faire annuler pour des raisons de droit de la concurrence. Paramount a accepté de suspendre l’opération jusqu’en juin 2027, tandis qu’un procès fédéral est prévu en mars 2027.

(Rédigé par Harshita Mary Varghese ; version française Matthieu ​Huchet, édité par Augustin Turpin)