5 choses à absolument savoir avant d’investir en Bourse

jeune adulte tenant un écran avec des graphiques de cours de Bourse (Crédits: Adobe Stock)

Investir en Bourse peut être un excellent moyen de faire fructifier son épargne sur le long terme. Mais avant d'acheter ses premières actions ou son premier ETF, il est essentiel de comprendre quelques principes de base. Les marchés financiers offrent des perspectives de rendement intéressantes, mais ils comportent également des risques qu'il ne faut pas sous-estimer.

Voici cinq points essentiels à connaître avant de passer votre premier ordre de Bourse.

1. Vous pouvez perdre de l'argent en Bourse, même sur une entreprise connue

Le premier réflexe à adopter est d'accepter qu'un investissement en Bourse n'offre aucune garantie de rendement ni de récupération du capital. Même les entreprises les plus solides peuvent voir leur cours de Bourse reculer, parfois fortement, à la suite de résultats décevants, d'un changement de contexte économique ou d'un mouvement de marché plus général.

Ces fluctuations font partie du fonctionnement normal des marchés financiers. Elles ne signifient pas nécessairement qu'une entreprise est en difficulté, mais elles peuvent être difficiles à supporter pour un investisseur débutant.

C'est pourquoi il est recommandé de n'investir que l'argent dont vous n'aurez pas besoin à court ou moyen terme. Si vous pensez devoir utiliser cette épargne dans les prochaines années pour financer un achat immobilier, un projet personnel ou faire face à un imprévu, mieux vaut privilégier des placements plus sécurisés.

2. La Bourse est d'abord un placement de long terme

La Bourse récompense généralement la patience davantage que la recherche de gains rapides. Sur quelques semaines ou quelques mois, les marchés peuvent connaître d'importantes variations. En revanche, sur plusieurs années, ils ont historiquement offert des performances supérieures à celles de nombreux placements sans risque. Ainsi, l'Autorité des marchés financiers (AMF) rappelle qu'un investissement diversifié en actions a historiquement procuré un rendement moyen de l'ordre de 5 à 7% par an sur un horizon de 15 à 20 ans, même si les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

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Investir avec un horizon de long terme permet également de bénéficier du mécanisme des intérêts composés : les gains réalisés peuvent être réinvestis et produire eux-mêmes de nouveaux gains au fil du temps.

À noter : il est rarement pertinent de tirer des conclusions après seulement quelques mois d'investissement. Une baisse temporaire ne remet pas nécessairement en cause la qualité d'une stratégie construite pour plusieurs années.

3. Vous n'avez pas besoin d'un gros capital pour commencer

Contrairement à une idée reçue, il n'est pas nécessaire de disposer de plusieurs milliers d'euros pour investir en Bourse. Aujourd'hui, de nombreux courtiers permettent d'acheter des actions, voire des fractions d'actions, ou bien des ETF avec quelques dizaines ou quelques centaines d'euros seulement.

Pour un débutant, il est souvent préférable d'investir progressivement plutôt que de placer une somme importante en une seule fois. Cette approche permet de lisser les points d'entrée sur les marchés et d'acquérir de l'expérience au fur et à mesure.

Au-delà du montant investi, c'est surtout la régularité de l'épargne qui fait la différence sur le long terme. Prendre l'habitude d'investir une petite somme chaque mois peut s'avérer plus efficace qu'attendre de disposer d'un capital important avant de commencer.

4. Diversifier est souvent plus efficace que chercher «l'action miracle»

De nombreux investisseurs débutants espèrent trouver l'action qui multipliera sa valeur en quelques années. Dans la réalité, cette stratégie est risquée et conduit parfois à concentrer une part importante de son patrimoine sur une seule entreprise.

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La diversification consiste au contraire à répartir ses investissements entre plusieurs sociétés, secteurs d'activité et zones géographiques. Si l'un de ces investissements traverse une période difficile, les autres peuvent contribuer à limiter l'impact sur l'ensemble du portefeuille.

Les ETF constituent d'ailleurs un moyen simple de diversifier son portefeuille dès les premiers investissements, puisqu'ils permettent d'investir en une seule opération sur plusieurs dizaines, centaines voire plusieurs milliers d'entreprises comme l'ETF World.

5. Vos émotions peuvent nuire à vos performances

L'un des principaux défis de l'investissement en Bourse n'est pas toujours le marché… mais l'investisseur lui-même.

Lors des périodes de baisse, la peur peut pousser à vendre au plus mauvais moment. À l'inverse, lorsqu'un marché progresse fortement, l'euphorie peut inciter à investir sans véritable réflexion. Certains investisseurs cherchent également à récupérer rapidement une perte en prenant davantage de risques, une stratégie qui peut aggraver les difficultés.

Définir une stratégie avant d'investir, adaptée à ses objectifs, à son horizon de placement et à sa tolérance au risque, permet souvent d'éviter ces décisions prises sous le coup de l'émotion. En Bourse, la discipline est généralement un meilleur allié que les réactions impulsives.