Wall Street ouvre en hausse, le Moyen-Orient et le pétrole en ligne de mire

Un panneau indiquant « Wall Street » est visible devant la Bourse de New York (NYSE), à New York.
La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi, le recul des cours pétroliers et la perspective d'avancées diplomatiques à propos du conflit au Moyen-Orient rassurant les marchés.
Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 187,16 points, soit 0,36%, à 52.235,99 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,10% à 7,772.09 points.
Le Nasdaq Composite prend 0,19%, soit 50,36 points, à 27.172,45 points.
Les investisseurs surveillent attentivement la situation au Moyen-Orient, l'Arabie saoudite remettant en service son oléoduc Est-Ouest, ont déclaré des sources, après qu'une attaque de drones eut entraîné l'interruption de cette voie essentielle d'acheminement du brut saoudien, menaçant l'approvisionnement mondial en pétrole.
Le royaume pourrait reprendre dans la journée ses exportations de brut à partir du port de Yanbu, sur la mer Rouge, selon des sources.
En parallèle, un haut responsable iranien a déclaré à Reuters que l'Iran pourrait rouvrir le détroit d'Ormuz d'ici sept jours si les États-Unis allègent la pression militaire et lèvent leur blocus sur les ports iraniens.
À la suite de ces informations, le Brent perd 2,23% à 98,10 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de 2,97% à 92,94 dollars.
"Les marchés considèrent véritablement le pétrole comme la variable macroéconomique clé dans ce contexte, les taux d’intérêt et le marché dans son ensemble étant étroitement liés à l’évolution du marché pétrolier et à la situation géopolitique", a déclaré Lale Akoner, stratège d'investissement chez eToro.
Des discussions entre les États-Unis et l’Iran pourraient avoir lieu en marge de la 81e Assemblée générale des Nations unies. Un sommet américano-chinois est par ailleurs prévu jeudi à Washington. Les opérateurs en attendent des avancées diplomatiques pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient et prolonger la trêve commerciale avec Pékin.
Aux valeurs, Meta s'octroie 2,0%, les analystes soulignant que son agent IA "Muse" a enregistré plus de téléchargements au cours de ses 13 premiers jours que ChatGPT.
"Le marché a obtenu la confirmation crédible que la monétisation de son agent d’IA est en bonne voie, ce qui a renforcé la confiance dans la capacité de Meta à transformer enfin ses énormes dépenses en matière d’IA en produits que les consommateurs utiliseront", commente Lale Akoner.
THOR Industries progresse de 2,4% à la suite des résultats du constructeur de véhicules de loisirs.
Lennar gagne 4,6% après que Berkshire Hathaway (+0,11%) a annoncé avoir renforcé sa participation dans le constructeur immobilier.
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(Rédigé par Coralie Lamarque)
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