Wall Street ouvre en hausse, le Moyen-Orient et le pétrole en ligne de mire

Un panneau indiquant « Wall Street » est visible devant la Bourse de New York (NYSE), à New York.

La Bourse de New York a ouvert ‌en hausse mardi, le recul des cours pétroliers et la perspective d'avancées diplomatiques à propos du conflit ​au Moyen-Orient rassurant les marchés.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 187,16 points, soit 0,36%, à 52.235,99 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,10% à 7,772.09 points.

Le Nasdaq Composite ​prend 0,19%, soit 50,36 points, à 27.172,45 points.

Les investisseurs surveillent attentivement la situation au Moyen-Orient, l'Arabie saoudite remettant en service son oléoduc ​Est-Ouest, ont déclaré des sources, après qu'une attaque de ⁠drones eut entraîné l'interruption de cette voie essentielle d'acheminement du brut saoudien, menaçant l'approvisionnement mondial ‌en pétrole.

Le royaume pourrait reprendre dans la journée ses exportations de brut à partir du port de Yanbu, sur la mer Rouge, selon des sources.

En parallèle, un ​haut responsable iranien a déclaré à ‌Reuters que l'Iran pourrait rouvrir le détroit d'Ormuz d'ici sept jours si ⁠les États-Unis allègent la pression militaire et lèvent leur blocus sur les ports iraniens.

À la suite de ces informations, le Brent perd 2,23% à 98,10 dollars le baril et le brut léger américain (West ⁠Texas Intermediate, WTI) recule ‌de 2,97% à 92,94 dollars.

"Les marchés considèrent véritablement le pétrole comme la variable macroéconomique ⁠clé dans ce contexte, les taux d’intérêt et le marché dans son ensemble étant étroitement liés ‌à l’évolution du marché pétrolier et à la situation géopolitique", a déclaré Lale Akoner, ⁠stratège d'investissement chez eToro.

Des discussions entre les États-Unis et l’Iran pourraient avoir ⁠lieu en marge de la ‌81e Assemblée générale des Nations unies. Un sommet américano-chinois est par ailleurs prévu jeudi à Washington. Les ​opérateurs en attendent des avancées diplomatiques pour mettre ‌fin à la guerre au Moyen-Orient et prolonger la trêve commerciale avec Pékin.

Aux valeurs, Meta s'octroie 2,0%, les analystes soulignant que ​son agent IA "Muse" a enregistré plus de téléchargements au cours de ses 13 premiers jours que ChatGPT.

"Le marché a obtenu la confirmation crédible que la monétisation de son agent d’IA est ⁠en bonne voie, ce qui a renforcé la confiance dans la capacité de Meta à transformer enfin ses énormes dépenses en matière d’IA en produits que les consommateurs utiliseront", commente Lale Akoner.

THOR Industries progresse de 2,4% à la suite des résultats du constructeur de véhicules de loisirs.

Lennar gagne 4,6% après que Berkshire Hathaway (+0,11%) a annoncé avoir renforcé sa participation dans le constructeur immobilier.

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(Rédigé par Coralie Lamarque)