Comment mettre en place une stratégie de rendement en Bourse ?

jeune fille réflechissant (Crédits: Adobe Stock)

Investir en Bourse ne consiste pas uniquement à rechercher une plus-value à la revente. De nombreux investisseurs construisent leur portefeuille avec un autre objectif : percevoir des revenus réguliers grâce aux dividendes, aux coupons obligataires ou aux distributions de certains ETF .

Une stratégie de rendement peut ainsi permettre de compléter ses revenus ou de préparer sa retraite. Encore faut-il sélectionner les bons actifs et éviter de rechercher le rendement à tout prix.

Qu'appelle-t-on une stratégie de rendement en Bourse ?

Rechercher des revenus réguliers grâce à ses investissements

Une stratégie de rendement consiste à privilégier des actifs capables de distribuer régulièrement des revenus à leurs investisseurs. Il peut s'agir de dividendes versés par les entreprises, des coupons des obligations ou encore des distributions effectuées par certains ETF.

De nombreuses grandes sociétés cotées ont d'ailleurs fait du dividende un véritable marqueur de leur politique financière. Des entreprises comme Air Liquide, Sanofi, TotalEnergies ou encore Coca-Cola versent un dividende depuis de nombreuses années et l'augmentent progressivement. On les appelle les aristocrates du dividende.

Rendement et performance globale : deux notions complémentaires

Un portefeuille de rendement ne doit pas être analysé uniquement au regard des revenus distribués. La performance globale provient de deux sources : les revenus perçus et l'évolution de la valeur des actifs.

Une action offrant un rendement de 6 % mais dont le cours recule fortement pourra se révéler moins performante qu'une entreprise distribuant un dividende de 2,5 % mais capable d'augmenter régulièrement ses bénéfices et son cours de Bourse. Le rendement ne doit donc jamais être le seul critère de sélection.

Quels actifs privilégier pour générer des revenus ?

Les actions à dividendes

Les actions de sociétés matures constituent souvent le cœur d'une stratégie de rendement. Les entreprises présentes dans les secteurs de la santé, de l'énergie, des biens de consommation ou des infrastructures distribuent fréquemment une partie de leurs bénéfices à leurs actionnaires.

Au-delà du rendement affiché, il est préférable de privilégier des entreprises dont le dividende est durable. Une société capable d'augmenter progressivement son dividende pendant plusieurs années sera souvent plus intéressante qu'une entreprise affichant ponctuellement un rendement très élevé mais difficile à maintenir.

Les ETF distributifs

Les ETF distributifs permettent d'investir en une seule opération sur plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'entreprises tout en percevant les dividendes versés par les sociétés composant l'indice.

Ils offrent une diversification immédiate et permettent de limiter le risque lié à une seule entreprise. Ils constituent souvent une solution intéressante pour les investisseurs qui souhaitent mettre en place une stratégie de rendement sans sélectionner eux-mêmes chaque action.

Les obligations et autres actifs de rendement

Les obligations distribuent généralement un coupon dont le montant est connu à l'avance lors de l'émission. Elles peuvent apporter davantage de stabilité à un portefeuille, même si leur rendement dépend notamment des taux d'intérêt et de la qualité de l'émetteur.

Selon leur profil de risque, certains investisseurs complètent également leur allocation avec d'autres actifs générateurs de revenus, comme certains fonds spécialisés ou des produits investis sur les marchés obligataires.

Comment construire un portefeuille orienté rendement ?

Diversifier ses sources de revenus

Même lorsqu'on recherche des revenus réguliers, il reste essentiel de diversifier son portefeuille. Cette diversification passe par les secteurs d'activité, les zones géographiques mais aussi les classes d'actifs.

Associer des actions à dividendes et des obligations, en direct ou via des ETF, permet de ne pas dépendre d'une seule source de revenus et de mieux résister aux cycles économiques.

Trouver le bon équilibre entre rendement et risque

Le rendement le plus élevé n'est pas toujours le plus intéressant. Une entreprise affichant un dividende de 9 % peut parfois masquer des difficultés financières ou un risque de baisse du dividende.

À l'inverse, une société comme Air Liquide ou Coca-Cola affiche généralement un rendement plus modeste, mais augmente régulièrement son dividende depuis de nombreuses années. Pour un investisseur de long terme, cette progression peut devenir particulièrement intéressante : le dividende perçu sur les actions achetées dix ou quinze ans plus tôt représente souvent un rendement bien supérieur à celui affiché lors de l'achat.

Réinvestir ou percevoir les revenus : deux approches possibles

Le choix dépend principalement de votre objectif

Si vous êtes encore en phase de constitution de patrimoine, réinvestir automatiquement les dividendes permet de profiter pleinement des intérêts composés. Les revenus générés achètent de nouveaux titres, qui produiront eux-mêmes de nouveaux revenus au fil des années.

En revanche, un investisseur proche de la retraite ou déjà retraité pourra préférer percevoir directement les dividendes afin de compléter ses revenus sans avoir à vendre une partie de son portefeuille.

Quels pièges faut-il éviter ?

Se focaliser uniquement sur les rendements les plus élevés

Un rendement exceptionnellement élevé constitue souvent un signal d'alerte plutôt qu'une opportunité. Il peut traduire une forte baisse du cours de l'action ou une distribution difficilement soutenable. Avant d'investir, il est préférable d'analyser la capacité de l'entreprise à continuer de verser son dividende dans les années à venir.

Négliger la diversification

Concentrer son portefeuille sur quelques entreprises réputées généreuses en dividendes augmente le risque de subir une baisse importante des revenus si l'une d'elles réduit ou suspend sa distribution. La diversification reste l'un des meilleurs moyens de rendre une stratégie de rendement plus robuste dans la durée.

Oublier la fiscalité et les frais

Les revenus distribués n'ont pas le même traitement fiscal selon l'enveloppe utilisée. Un PEA permet notamment de bénéficier d'une fiscalité avantageuse sur les dividendes des titres éligibles. Ainsi, tant qu'ils restent dans l'enveloppe (conservés sur le compte espèces ou réinvestis), ils ne sont pas taxés. Après 5 ans de détention du PEA, les gains sont taxés lors des retraits à 18,6 % de prélèvements sociaux et exonérés de l'impôt sur les plus-values.

Notez qu'avec le compte-titres ordinaire, les gains sont taxés dès qu'ils sont perçus, à la flat tax à 31,4 % (possibilité d'opter pour une imposition au barème de l'impôt sur le revenu avec prélèvements sociaux et abattement).

Les frais de courtage et les frais de gestion peuvent également réduire sensiblement la rentabilité d'une stratégie fondée sur des investissements réguliers. Il est donc important de les intégrer dans son calcul.

Stratégie de rendement : pour quels profils d'investisseurs ?

Les investisseurs à la recherche d'un complément de revenus

Une stratégie de rendement peut convenir aux personnes souhaitant percevoir des revenus réguliers sans avoir à vendre progressivement leur portefeuille. Les dividendes et coupons peuvent ainsi compléter d'autres revenus, sous réserve de rester suffisamment diversifiés.

Les épargnants qui préparent leur retraite

À l'approche de la retraite, de nombreux investisseurs cherchent à constituer une source de revenus complémentaires. Un portefeuille orienté rendement peut alors venir compléter les pensions de retraite et contribuer à préserver le capital investi.

Les investisseurs de long terme qui souhaitent capitaliser progressivement

Les investisseurs les plus jeunes n'ont pas forcément intérêt à rechercher les rendements les plus élevés dès le départ. Une approche souvent privilégiée consiste à investir progressivement dans des entreprises ayant démontré leur capacité à augmenter régulièrement leur dividende depuis de nombreuses années, comme les aristocrates du dividende américains ou européens.

En réinvestissant systématiquement les dividendes perçus, l'investisseur profite pleinement des intérêts composés : les revenus permettent d'acquérir de nouvelles actions, qui verseront à leur tour des dividendes. Sur plusieurs décennies, cet effet boule de neige peut contribuer de façon significative à la performance globale du portefeuille.