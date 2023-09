Zelensky: l'appel aux "non-alignés"

information fournie par France 24 • 20/09/2023 à 13:06

Présent pour la 1ère fois en personne à l'Assemblée Générale des Nations Unies, Volodymyr Zelensky en appelle aux "non-alignés" et aux pays du Sud, qu'il demande de se positionner en livrant un réquisitoire sans concession contre Moscou. Aussi dans l'actualité, la reprise des hostilités entre Azerbaïdjan et Arménie au Haut-Karabakh. On va plus loin avec Patricia Allémonière, Bruno Daroux, Gulliver Cragg à Kiev, Fanny Chauvin à New York et Taline Oundjian à Erevan.