Yungblud et Flavia Coehlo aux Vieilles Charrues !

information fournie par France 24 • 16/07/2024 à 15:01

De la pluie et une pluie de stars au Festival des Vieilles Charrues en Bretagne ! Rencontres backstage avec le chanteur britannique Yunglud, "socialement engagé" comme il se définit, et idole punk de la génération Z. Mais également avec Flavia Coehlo, la plus française des Brésiliennes, qui a amené son univers chaloupé en Bretagne, en livrant un set incandescent. Elle est en tournée pour son cinquième album "Ginga". Enfin, MissTic était une pionnière du graff dans les rues de Paris. Ses œuvres sont exposées au Palais des Papes, à Avignon.