information fournie par Boursorama • 29/01/2025 à 17:29

Malgré une légère baisse depuis le début de l'année, le CSI300, l'indice boursier chinois de référence, a gagné près de 15% sur un an. A quoi faut-il s'attendre sur les marchés chinois avec le retour de Donald Trump à la Maison Blanche ? La Bourse chinoise sera-t-elle pilotée par les relations économiques entre Pékin et les Etats-Unis cette année ? L'analyse de Jean-Marie Mercadal, directeur général de Syncicap AM.