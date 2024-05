information fournie par France 24 • 07/05/2024 à 15:26

Les présidents Emmanuel Macron et Xi Jinping sont arrivés mardi 7 mai dans les Pyrénées, au second jour de la visite d'Etat du dirigeant chinois, pour une escapade "personnelle" censée permettre un dialogue plus direct sur la guerre en Ukraine ou les désaccords commerciaux. Le décryptage de Cyril Payen, grand reporter à France 24.