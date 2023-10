Voiture électrique : pourquoi il sera bientôt trop tard pour profiter du bonus écologique

information fournie par Ecorama • 13/10/2023 à 14:10

L'Ademe vient d'ouvrir ce mardi sa plateforme destinée aux constructeurs automobiles pour la demande d'éligibilité au nouveau bonus écologique. Bien que la quasi-totalité des véhicules électriques produits en Europe devrait rester éligible, les nouveaux critères pourraient bien exclure de nombreux modèles, et même les plus populaires ! On fait le point avec Laurie Evzline, chroniqueuse Ecorama. Emission du 13 octobre 2023, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com