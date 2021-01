Violences en Centrafrique : alerte à la frontière camerounaise

France 24 • 27/01/2021 à 15:59

La Centrafrique est plongée dans un nouveau cycle de violences : des attaques sur plusieurs villes de l'intérieur par des groupes rebelles, ont poussé des milliers de civils à trouver refuge au Cameroun voisin. Les forces de défenses camerounaises ont renforcé la surveillance à la frontière avec la RCA qui s'étend sur près de 800 kilomètres. Dans l'est du pays plus de 5000 réfugiés centrafricains ont trouvé refuge, une situation qui inquiète les autorités et les populations de cette région frontalière.

C'est un reportage de Tony Menga, Regina Sondo, Michel Mvondo et Simon Batoum.