information fournie par Boursorama • 20/03/2023 à 11:52

Verimatrix est un spécialiste de la sécurité logicielle, qui s'appelait Inside Secure jusqu'à mi-2019.

Sur le plateau de l'Actu Bourse, Amedeo d'Angelo et Jean-François Labadie, respectivement PDG et directeur financier de Verimatrix font le point sur la situation : l'évolution de son business model, les résultats 2022, les objectifs 2023 et les perspectives de la société à plus long terme.

Vidéo sponsorisée.