Veolia-Suez : une fusion dangereuse ?

Ecorama : Econoclaste • 21/09/2020 à 14:00

Focus sur le rapprochement possible entre Veolia et Suez. Une fusion qui permettrait la création d'un leader mondial de la transition énergétique mais qui serait dangereuse et inutile selon Elie Cohen, économiste et directeur de recherche au CNRS. Ecorama du 21 septembre 2020, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com