information fournie par France 24 • 21/01/2025 à 22:38

Après l'avarie dont a été victime Sam Goodchild (Vulnerable), Jérémie Beyou (Charal) a consolidé mardi sa 4e place dans le Vendée Globe et se rapproche de l'arrivée. Derrière, la bataille fait rage dans des conditions climatiques difficiles. Victime de la dépression située entre la côte ibérique et l'archipel des Açores, Sam Goodchild dégringole à la 7ème place. Avec sa grand-voile déchirée en deux par le vent, il a vu Paul Meilhat (Biotherm) et Nicolas Lunven (Holcim - PRB) lui passer devant.