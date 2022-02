information fournie par France 24 • 04/02/2022 à 11:35

Rendez-vous avec l’un des rappeurs les plus brillants de sa génération : Vald. Reconnu pour sa plume ciselée et son humour cynique, il cumule à ce jour dix ans de carrière, plus d’un milliard de vues sur YouTube, deux albums double platine, un projet platine, deux mixtapes or... sans compter un Accor Arena quasi complet fin 2022. Vald est de passage dans les studios de RFI et France 24 à l’occasion de la sortie de son nouvel album et dixième projet, "V".