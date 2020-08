Vaccin contre le Covid-19 : «Nous prévoyons un lancement mondial en avril-mai 2021», Paul Hudson (Sanofi)

Ecorama • 31/08/2020 à 15:07

Les 26 et 27 août, le Medef organisait son traditionnel rendez-vous de rentrée, la Rencontre des Entrepreneurs (REF) rebaptisée cette année «Renaissance des Entreprises». Alors que la crise sanitaire occupe le devant de la scène, et que l'industrie pharmaceutique s'est lancée dans la course au vaccin contre le Covid-19, Ecorama s'est entretenu avec Paul Hudson, DG de Sanofi. Une interview exclusive, la première en vidéo accordée à un média français, réalisée par David Jacquot.