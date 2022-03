Union européenne : le Pacte vert tombé pour l'Ukraine ?

information fournie par France 24 • 25/03/2022 à 15:53

La guerre en Ukraine sonne-t-elle le glas du Pacte vert et de la transition écologique dans la lutte contre le réchauffement climatique ? Alors que les Européens se sont fixés l'objectif ambitieux de réduire de 55 % les émissions de CO2 dès 2030, ils sont obligés de revoir leurs politiques énergétique et alimentaire. Des dérogations sont accordées et le charbon revient en grâce. Quant à l'agriculture, la Commission renonce dans l’immédiat à imposer une baisse de 50 % des pesticides d’ici à 2030.