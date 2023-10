Une semaine dans le monde : Vers une offensive à Gaza ? Macron pour une trêve, Mike Johnson

information fournie par France 24 • 27/10/2023 à 20:07

Jusqu’où pourrait aller une offensive de l’armée israélienne ? Quid des otages détenus par le Hamas ? Et quel bilan peut-on faire de la visite d’Emmanuel Macron au Proche-Orient et du sommet européen ?

Quels sont les risques d’une déflagration régionale ?



Mike Johnson, a été élu speaker du groupe républicain à la chambre des représentants aux Etats-Unis après 3 semaines de blocages ! Qui est-il ?

Quel impact sur l'aide pour l’Ukraine et Israël qui doit passer par le Congrès ?