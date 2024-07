Une France "fracturée" : l'électorat "bascule à droite" vers une politique plus nationaliste

information fournie par France 24 • 01/07/2024 à 15:27

L'extrême droite "aux portes du pouvoir": largement en tête du premier tour d'élections législatives historiques dimanche, le Rassemblement national a demandé aux Français de lui donner une majorité absolue au deuxième tour et espère gouverner pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors que le traditionnel "front républicain" contre le RN apparaît nettement moins systématique que par le passé, le parti de Jordan Bardella et Marine Le Pen est en mesure d'obtenir une forte majorité relative voire une majorité absolue dimanche prochain. Mais le scénario d'une Assemblée nationale bloquée, sans alliances majoritaires envisageables entre les trois blocs en présence, reste aussi une possibilité. Plus de précisions avec Richard Werly, correspondant pour la France et l'Europe de Blick.