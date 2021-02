Une "Amazone" amoureuse : Prune Nourry s'intéresse à la vie, la mort et au déséquilibre du genre

France 24 • 04/02/2021 à 15:59

Eros et Thanatos, l'amour et la mort, sont les forces présentes dans la dernière installation de Prune Nourry. L'artiste explique comment son arc, ses flèches et sa cible sont sources de vie ou de mort selon la perspective. L'œuvre monumentale "Amazone Erogène" est installée au Bon Marché à Paris, l'un des rares lieux où il est possible d'exposer pendant la fermeture des musées liée à la crise du Covid-19.