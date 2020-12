France 24 • 23/12/2020 à 07:13

A la Une de la presse, ce mercredi 23 décembre, la dissolution, cette nuit, du parlement israélien, qui ouvre la voie à de nouvelles élections - les cinquièmes en deux ans et demi. Le premier vol commercial entre Israël et le Maroc, qui ont normalisé leurs relations sous l'égide de l'Administration Trump. Le gouvernement français accusé de dérive autoritaire. Et la méthode suisse pour faire respecter les consignes sanitaires à Noël.