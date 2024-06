information fournie par France 24 • 27/06/2024 à 11:24

Dès lundi 1er juillet, c'est la Hongrie de Viktor Orban qui va prendre la présidence tournante du Conseil de l'Union pour six mois. Or, l'euroscepticisme de Budapest n'est pas de nature à rassurer ses partenaires. Après Olaf Scholz à Berlin et Giorgia Meloni à Rome, le Premier ministre hongrois a rencontré Emmanuel Macron à Paris. Un déjeuner tendu entre les deux hommes qui sont loin de partager les mêmes idées.