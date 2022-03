Ukraine : Xi Jinping allié de V. Poutine ? Pékin demande à Washington de ne pas nuire à ses intérêts

information fournie par France 24 • 15/03/2022 à 20:25

Au vingtième jour de la guerre en Ukraine, Kiev est sous couvre-feu et trois millions d'Ukrainiens ont déjà fui le pays. Côté diplomatique, le conflit fait resurgir le bras de fer entre les États-Unis et la Chine. Pékin aurait passé un accord militaire et économique avec Moscou. Washington juge préoccupant cet "alignement" de la Chine avec la Russie. Si Pékin refuse de condamner ouvertement l'opération russe, le régime chinois s'est félicité d'une amitié "solide comme un roc" avec la Russie.