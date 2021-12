Tunisie : la révolution fixée au 17 décembre

information fournie par France 24 • 17/12/2021 à 08:33

Le 17 décembre est désormais la nouvelle date de la révolution en Tunisie à la place du 14 janvier, une décision du Président Kais Saied qui considère que le soulèvement de 2010-2011 doit être célébré avec la date de l’immolation du vendeur ambulant Mohamed Bouazizi et non la date de la chute de Ben Ali, le 14 janvier. Si la décision est politique, à Sidi Bouzid, beaucoup soutiennent le Président et son projet. Un reportage de Lilia Blaise et de Hamdi Tlili.