Trois mois de guerre, à quand la fin ? La Russie déterminée à poursuivre ses attaques

information fournie par France 24 • 24/05/2022 à 20:29

Il y a tout juste trois mois, Vladimir Poutine lançait son opération spéciale en Ukraine. Le président russe pensait conquérir rapidement Kiev et renverser le gouvernement. Trois mois plus tard cependant, la guerre est loin d'être terminée. Moscou concentre désormais ses forces dans le Donbass et s'est dit déterminée à atteindre tous ses objectifs. De son côté, l'Occident continue de soutenir les Ukrainiens. Après 90 jours de combats intenses, quels sont les enseignements de cette guerre ?