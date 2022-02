Trois attaques font neuf morts au Bénin, assaut le plus meurtrier dans le pays

information fournie par France 24 • 11/02/2022 à 23:05

Trois attaques à la bombe artisanale mardi et jeudi ont fait au moins 9 morts, dont un Français, et 12 blessés parmi les équipes en charge de sécuriser le parc naturel W dans le nord du Bénin, selon un nouveau bilan du gouvernement béninois. Vous entendrez l'analyse d'Oswald Padonou est Directeur de Programme à l'Ecole Nationale Supérieure des Armées au Bénin et président de l'Association béninoise d'études stratégiques et de sécurité.