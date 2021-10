information fournie par France 24 • 14/10/2021 à 18:22

La vente des carnets de tickets de métro "papier" va cesser jeudi dans une centaine de gares et stations du réseau des transports publics d'Ile-de-France, et ne sera plus proposée du tout en mars 2022, pour être remplacée par des cartes ou des solutions dématérialisées.