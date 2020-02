Transformer la relation client et le rôle de la banque avec les robo-advisors

Boursorama • 04/02/2020 à 13:58

En lieu et place de conseillers en chair et en os, il y a maintenant des algorithmes, des machines, qui peuvent aider le client d'une banque sur des sujets allant du plus simple (la perte d'une carte bancaire) au plus complexe (le choix d'un placement financier). Cette technologie porte le nom de robo-advisory. Marie-Charlotte Renaux, consultante du groupe Square, fait une synthèse serrée, en trois minutes chrono, sur les impacts importants que cette transformation a sur la relation client et le rôle des banques.