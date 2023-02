Tournée d’Emmanuel Macron en Afrique : une opération séduction ?

information fournie par France 24 • 27/02/2023 à 16:12

Emmanuel Macron présentera ce lundi 27 février, depuis le palais de l’Elysée, sa stratégie en Afrique, avant d’entamer à partir de mercredi son voyage en Afrique centrale (Gabon, Angola, Congo, RD Congo). Selon Pierre Vermeren, professeur d’histoire contemporaine à l’Université Paris 1, invité de France 24, "on parle beaucoup des Russes et des Chinois on parle très peu des islamistes, parce qu’au fond, le salafisme est le vrai facteur révolutionnaire qui a chassé ou qui chasse la France d’Afrique de l’Ouest, du Sahel notamment". Explications.