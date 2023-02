information fournie par France 24 • 27/02/2023 à 13:20

Emmanuel Macron se rend au Gabon, lundi, pour assister au "One forest Summit", le sommet international dédié à la préservation des forêts, qui se tiendra le 1er mars à Libreville. Le président français se rendra ensuite en Angola et au Congo avant de clôturer sa tournée en RD Congo. Coopération, sécurité et investissements seront en tête de l’ordre du jour.