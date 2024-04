TotalEnergies au plus haut historique en Bourse : stop ou encore ?

information fournie par Ecorama • 04/04/2024 à 14:10

TotalEnergies vient de fêter ses 100 ans et son action est au plus haut à 67 euros, soit une hausse de presque 9% depuis le début de l'année et 70% en 3 ans. Comment expliquer que la major pétro-gazière surperforme en Bourses ses concurrents européens ? Les explications d'Eric Lewin, rédacteur en chef des Publications Agora. Ecorama du 4 avril 2024, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com