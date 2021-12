information fournie par Boursorama • 09/12/2021 à 09:53

Intelligence artificielle, alimentation, éducation, cybersécurité, eau, santé, économie circulaire, climat, disruption, smart cities : comment panacher les thématiques les plus prometteuses ? L'analyse de Jean-Marie Debeaumarché, gérant multi-asset chez CPR AM et Jean-François Bay, directeur général de Quantalys.

Megatrends ! Une émission sur les grandes thématiques de long terme.