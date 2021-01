Partenaire • 26/01/2021 à 15:22

Conversation exclusive avec Al Gore, ancien Vice President des Etats-Unis, Président du Climate Reality Project et prix Nobel de la paix 2007, Philippe Oddo, CEO de ODDO BHF et Thierry Lombard, Président du Conseil des Directeurs de la Banque Landolt et Cie SA 1780.